La Mokaor scappa, viene riacciuffata, ma vince al quinto set

Ritornano al successo le ragazze della Mokaor Vercelli di Serie C, che hanno superato al quinto set, tra le mura amiche della Palestra Bertinetti il team del Club76 Playasti. Alla corte di patron Roberto Borrini, c’è chiaramente grande soddisfazione per la vittoria, anche se con un pizzico di attenzione in più i punti potevano essere tre. “Abbiamo dominato l’incontro nei primi due set – il pensiero in casa Mokaor - poi c’è stato un black-out nel terzo e nel quarto che ha compromesso il successo pieno. Fortunatamente nel quinto set le ragazze hanno ritrovato il bandolo della matassa ed ottenuto comunque una vittoria importantissima sia per il morale che per la classifica”. Partono forte le vercellesi che giocando una buona pallavolo si aggiudicano sia il primo (25 a 19) che il secondo parziale (25 a 17). Le giovani astigiane però non ci stanno e con caparbietà accorciamo prima le distanze (29 a 27), poi pareggiano (25 a 23) e portano la gara al quinto. Nel tie-break però capitan Bertinazzi & C. riprendono il controllo della gara e la chiudono (15 a 9).