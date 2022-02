Csi: finisce in parità lo scontro diretto

Punti pesanti nell’ultima giornata di andata del campionato Csi 2021/2022. Termina a reti bianche il big match tra prima e seconda, Sporting Santhià e Villata. I santhiatesi mantengono così le distanze dalla diretta inseguitrice, al momento di sei punti. Chi invece mangia due punti alle due squadre è il Club Atletico Varsej, che passa sul campo della Sangermanese con i gol di Chiumento e Infantolino.

Vittoria di misura per lo Stroppiana, che batte 1-0 i Rangers con la rete di Amato. Molto combattuto anche il match tra Borgo D’Ale e Trino, concluso con il risultato di 2-3. Per i padroni di casa in gol Pissardo e Dos Santos, mentre per gli ospiti Castagnone, Bianco e La Loggia. Non trova la vittoria neanche in questo nuovo anno il Costanzana Dream Team, che capitola in casa contro il Mi.Vi.Da per 3-0. Reti di Esposito, Daniele e Covello. Altra vittoria per 3 a 0 quella dell’Alice Castello sul campo del Livorno Ferraris, grazie alla doppietta di Ballario e alla rete di Sarra. Tre punti importantissimi per il Castigliano, vittorioso nel match di bassa classifica contro il Crova. La rete che regala il sorpasso è siglata da Curella. Infine, i Celtic calano il poker contro la Polisportiva Rivese con i gol di Zola, Abate e due volte Volpicella.

Classifica: Sporting Santhià 41, Villata 35, Club Atletico Varsej 34, Alice Castello 34, Stroppiana 29, Rangers 29, Celtic 27, Mi.Vi.Da, 27, Borgo d’Ale 25, Livorno Ferraris 24, Sangermanese 19, Trino ’04 16, Warriors 15, Castigliano 14, Polisportiva Rivese 13, Crova 11, Costanza 1.