La Pro segna, ci crede, ma viene ripresa: 1-1 con il Renate

La Pro segna, crede nel colpaccio, ma viene raggiunta dal Renate. Le bianche casacche non riescono quindi ad inanellare la seconda vittoria consecutiva dopo il grande risultato di mercoledì contro la Feralpisalò e impattano 1-1 al Piola contro i lombardi. Un punto che può essere accolto positivamente e che va a chiudere la settimana bollente con gli scontri contro squadre decisamente più avanti in classifica e si prepara all'ulteriore impegno, sulla carta più semplice, nell'altro infrasettimanale contro il Seregno. Certo una vittoria contro la squadra di Cevoli avrebbe dato non solo due punti in più ai bianchi ma anche tanta convinzione e fiducia per la parte finale del campionato.

Lerda decide di dare fiducia al tridente d'attacco più in forma con Panico-Della Morte-Comi e al 9' la Pro è già in vantaggio: cross di Comi per la testa di Della Morte. I bianchi gestiscono bene la partita per quasi tutto il primo tempo, ma alla mezz'ora un'uscita avventata di Rizzo regala palla a Maistrello che colpisce di testa e la palla, dopo un rimpallo, supera la linea bianca.

Il ritmo e la convinzione della Pro si abbassano un po' nella ripresa e la partita diventa decisamente più equilibrata: i tentativi di Panico e Comi non fruttano gli esiti sperati così come il forcing finale. Con questo punto la Pro scivola all'ottavo posto in classifica, superata dal Lecco.