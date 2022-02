Cadono Virtus, Bianzè e Santhia, super River Sesia

Super River Sesia in Seconda Categoria, si conferma in vetta alla Terza l’Academy Pro Vercelli. Giornata a fasi alterne per le vercellesi, qualche bella soddisfazione e qualche crollo inatteso.



La quinta giornata di ritorno del girone A di Eccellenza registra due pareggi e una sconfitta. A perdere è l’Alicese Orizzonti battuta in casa dal Borgaro per 1-2, rete di Diadoro. Pareggio per 1-1 del Borgovercelli in casa dell’Aygreville, gol di Bettini, pari 1-1 per la Lg Trino in casa del Settimo, rete di Daidola.



In Promozione la prima di ritorno del girone A regala due sconfitte per 3-0 per le vercellesi: il Santhià è battuto in casa dalla Chiavazzese, il Bianzè ad Omegna.



In Prima Categoria nella prima giornata di ritorno del girone B la Virtus Vercelli nel posticipo delle 16,30 é stata sconfitta dalla Serravallese per 0-1. Crollo casalingo del Gattinara che viene battuto 2-4 dalla Strambinese, doppietta di El Azhari, dopo una pessima prestazione. Sconfitta casalinga anche per la Pro Palazzolo, 1-2 contro la capolista Junior Pontestura: rete di Di Martino. Pari tra Pro Roasio e Valdilana Biogliese 1-1, gol di Giacchetti. Riposava il Cigliano.



Seconda giornata di ritorno per la Seconda Categoria: nel girone B il River Sesia si impone nettamente a Recetto per 3-0 sul San Rocco con reti di Bolamperti, Dimitri e Pinto; nel girone A finisce 1-4 tra Lozzolo e Quaronese, in rete Lorenzo Botto; nel girone C sconfitta esterna per il Livorno Ferraris battuto 2-1 dalla Polisportiva Valmalone, gol di Tiso.



Prima giornata di ritorno in Terza Categoria nel girone di Vercelli dove l’Academy Pro Vercelli si conferma in testa battendo 2-0 il Villanova con reti di Ciampanelli ed El Arbaoui. Non mollano la presa le inseguitrici: a quattro punti di distanza c’è la Crescentinese che sabato pomeriggio ha vinto in casa del Valsessera per 4-0 con doppietta di Franzè e reti di Tavano e Gajon; a cinque punti c’è il Palestro che ha vinto 3-1 in casa dell’Accademia Soccer Biella con reti di Petrarulo, Bazzano e Borotti. Sconfitta invece per la Tricerrese Andrea Bodo battuta in trasferta dalla Cossatese per 1-0, mentre la sfida tutta vercellese tra Fusion Tronzano Polisport e Canadà termina 0-0. Infine vittoria del Lenta 2011 in casa contro il Masserano Brusnengo, 2-0 firmato da Gervasio e Musardo.