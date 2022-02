La vittoria di Salò lascia una certezza e un rimpianto

La grande vittoria di mercoledì lascia una certezza e un rimpianto. La prima è l’assoluta, ennesima, dimostrazione di quanto la Pro Vercelli non possa fare a meno di Gianmario Comi. Il numero 10 non solo è l’unica vera prima punta che mister Lerda ha a disposizione, ma consente anche di sfruttare la sua fisicità per far salire la squadra e per utilizzare le fasce attraverso i cross. E poi, cosa da non sottovalutare nel gioco del calcio, fa gol. Non sarà mai un attaccante da 20 reti a campionato, ma quando si iscrive al tabellino dei marcatori, lo fa sempre in modo “pesante” ossia sbloccando le partite e portando a casa punti. Inoltre è di gran lunga il giocatore con più personalità della squadra e questo lo si è visto anche nel lungo momento buio dei bianchi.

La trasferta di Salò lascia però anche un rammarico: senza quel blackout di due mesi la Pro sarebbe potuta essere nelle zone nobili della classifica. Se si escludono Sudtirol e Padova i bianchi non sono, per organico, inferiori a nessuno. Vedersi ora a 13 punti dal terzo posto fa male…