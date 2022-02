Il Cigliano riparte con una vittoria

In serie D il Volley Cigliano ritorna all’attività agonistica dopo la pausa di 2 mesi per la situazione Covid. Si è ripartiti con il calendario preesistente per poi recuperare le gare sospese alla fine della prima fase. Gara attenta delle ciglianesi che riprendono il discorso da dove lo avevano interrotto prima delle feste di fine anno. Ottimi momenti di gioco e vittoria sul Rivacastel per 0/3 (12/25 -13/25 -15/25) a referto: Nora Cisilino, Giorgia Bellotto, Irene Balegno, Giulia Bernardi, Matilde Bono, Rebecca Sardo, Sara Penno, Maddalena Masoero, Micaela Martelli, Giulia Remondini, Mariangela D'Andrea. L’Under 18 Uisp domenica ha perso con il Falco Volley 1/3 (17/25 - 20/25 - 25/18- 26/28). Prestazione altalenante contro una buona squadra. Con un poco di attenzione in più probabilmente il risultato sarebbe stato differente, considerando gli elementi a disposizione. A referto: Alessia Puletto, Chiara Bocchi, Beatrice Lanza, Irene e Sofia Beltramo, Maddalena Masoero, Francesca Bondonno, Rebecca Pasteris e Francesca Ariagno.