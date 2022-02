L'Ecs Crescentino conquista il girone Rosso dell'Under 17 Silver

Nove vittorie e una sola sconfitta, 806 punti fatti e 643 subiti. Con 18 punti in classifica l’Ecs Crescentino di coach Carlo Vandone ha conquistato il girone Rosso dell’Under 17 Silver.

L’Ecs Crescentino ha chiuso il girone battendo la Mado Valenza per 75-50 in trasferta con 31 punti di Maglione, 19 di Dellacasa, 10 di Giorgi, 9 di Francese, 6 di Burdisso, e poi hanno giocato Mangalaviti, Esentato, Gargiulo, Mihaila, Grimaldi, Nouiguer.

Per l’Ecs primo posto con 18 punti davanti a Biella Next a 14, Rices Vercelli a 12, Valsesia 8, Novara 6, Mado Valenza 2.

Vandone commenta: "Abbiamo vinto il girone Rosso del campionato Under 17 maschile Silver con 18 punti con un distacco sulla seconda di 4 punti. Siamo una realtà particolare di una piccola squadra di provincia voluta dal presidente dell’Ecs Crescentino Maurizio Ravarino che ha messo dietro in classifica squadre blasonate come Biella, Rices Vercelli, Novara, Borgosesia e Valenza che hanno le prime squadre in campionati di livello regionale e nazionale. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai ragazzi e alla disponibilità delle famiglie che li portano ad allenamento a Crescentino accompagnandoli da Chivasso, Cigliano, Livorno Ferraris, Santhià, Borgo d'Ale e Viverone. Sono dei ragazzi molto talentuosi che hanno saputo fare gruppo".