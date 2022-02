Pro, la coppia del gol firma il colpaccio: Feralpisalò battuta 3-0

La coppia del gol firma il colpaccio. La Pro Vercelli sbanca il "Lino Turina" grazie ai gol dei suoi attaccanti che stanno trascinando la squadra nel girone di ritorno. Ancora Gianmario Comi e Matteo Della Morte, quindi, come contro la Juventus U23 e la Virtus Verona, sono stati i protagonisti della larga vittoria dei bianchi per 3-0 sul campo della terza in classifica. Un gol e un assist per il numero 10 e addirittura doppietta e il cross per il gol del vantaggio per il numero 11.

Tre punti fondamentali per la squadra di Lerda che, dopo il ko di domenica contro il Sudtirol, ritorna alla vittoria e si rilancia in classifica riposizionandosi al sesto posto in classifica. Le bianche casacche quindi battono un colpo, molto forte: mai in questo campionato avevano battuto una delle prime cinque in classifica e, anzi, finora, dopo sei partite, avevano collezionato solamente un punto.

Va detto però che la Pro non ha dominato in lungo e in largo il match come direbbe il risultato, ma anzi nei primi 60 minuti di gioco ha sofferto abbastanza gli attacchi dei padroni di casa e solamente due belle risposte di Rizzo e un po' di imprecisione degli attaccanti verdazzurri hanno evitato il peggio. Il primo squillo comunque è stato della squadra di Lerda con un tentativo di Iezzi in avvio di gara ben parato da De Lucia. Ma è a metà ripresa che il match cambia: il neoentrato Della Morte crossa al centro e trova la testa di Comi per il vantaggio vercellese. Neanche dieci minuti dopo il centravanti restituisce il favore all'esterno: sponda di testa e gran mancino al volo del numero per il gol del raddoppio. La Feralpisalò è nel pallone e due minuti dopo subisce il tris: Panico ruba palla e serve ancora Della Morte che davanti a De Lucia non sbaglia.

I lombardi non perdevano in casa dalla prima giornata di campionato e non avevano mai subito tre gol in una sola partita in tutta la stagione. Match da record anche per la Pro Vercelli: mai nella Serie C 2021-2022 i bianchi avevano segnato tre reti in 90 minuti. Ora domenica arriva il Renate: questa vittoria può essere la giusta iniezione di fiducia per il definitivo cambio di rotta.