Lerda: “Siamo stati pratici, vittoria meritata”

"Siamo stati pratici, è una vittoria meritata". Questo il pensiero di mister Franco Lerda dopo la vittoria per 3-0 della sua Pro contro la Feralpisalò.

"Abbiamo fatto un'ottima gara, siamo stati bravi. Sono soddisfatto anche del primo tempo dove già meritavamo il vantaggio dove avevamo creato 4-5 situazioni importanti. Nella ripresa abbiamo sofferto nei primi dieci minuti ma poi siamo usciti alla distanza. Come ho detto altre volte la fase difensiva la si fa tutti insieme e la stiamo facendo bene".

Contento ovviamente anche il man of the match Matteo Della Morte: "Sono felicissimo per la vittoria e per la prestazione personale. Loro sono una squadra forte, difficile da battere. Sto attraversando un buon momento, ma non mi voglio porre limiti".