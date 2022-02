Tutto facile per la Multimed: 3-0 al Cus Torino

Netta vittoria per la compagine maschile di serie C del Multimed Volley Vercelli che sabato pomeriggio, tra le mura amiche del PalaPiacco, ha superato con un netto 3 a 0 il team del Cus Torino. “Abbiamo avuto un ottimo approccio mentale alla gara – il pensiero a caldo dell’head coach Cristiano Giribuola – e giocato una buona pallavolo. Non era semplice perché ricominciare dopo uno stop così lungo, poteva nascondere diverse insidie, ma i ragazzi sono stati veramente bravi. Altro aspetto positivo è che sono riuscito a far ruotare tutti e dieci gli atleti che avevo ieri a referto e ciascuno ha dato il proprio contributo alla vittoria finale. Rotto il ghiaccio - conclude - ora dobbiamo continuare a lavorare sodo fino alla fine”. Partono forte i vercellesi e chiudono il primo parziale senza mai andare in affanno (25 a 8). Stessa musica nel secondo set, con il pallino del gioco che resta sempre nella mani di Innocenti & C. che in breve bissano (25 a 14). Avanti per due a zero è gioco semplice per i bicciolani chiudere la pratica (25 a 14).