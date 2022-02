Scivolone Mokaor, l'Alessandria vince 3-0

Sconfitta esterna per le ragazze della Mokaor Vercelli di Serie C, che sono state superate con il punteggio di 3 set a 0 dall’Alessandria Volley. “Abbiamo sicuramente pagato a caro prezzo il fatto di esserci allenati a ranghi ridottissimi nelle ultime settimane – fanno sapere i dirigenti bicciolani – ma non sono giustificabili i troppi errori commessi in tutti i fondamentali, che hanno permesso alle alessandrine, avversario buono, ma decisamente alla nostra portata, di avere la meglio. Da salvare la prestazione della tredicenne Ippolito Giulia e dell’esordio in palleggio della quattordicenne Avilia Giorgia che non ha certamente sfigurato. Sintomatico è stato anche il fatto che la miglior realizzatrice – concludono - è stata la palleggiatrice Federica Borrini”. Dopo un avvio di gara equilibrato, sono le alessandrine che conquistano un break e si aggiudicano il primo parziale (25 a 19). Sotto per uno a zero le vercellesi provano a reagire, ma i troppo errori le penalizzano e sono ancora le locali a conquistare il parziale (25 a 21). Nel terzo le ragazze di patron Borrini giocano tutte le carte, ma si devono arrendere ai vantaggi (29 a 27).