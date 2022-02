Il Palmeiras si arrende ai supplementari: Mondiale per Club al Chelsea

Peccato. Per tutti coloro che, appassionati di calcio e di Pro Vercelli, abbiano seguito sabato notte con trepidazione la finale della Coppa del Mondo per Club, il cuore tra i Blues del Chelsea e i Verdoni di Palmeiras (gemellati con le Bianche Casacche), non poteva che battere per questi ultimi. A cui, invece, sappiamo 'è andata male': è stato infatti il Chelsea ad aggiudicarsi il suo primo Mondiale per Club FIFA. Alla squadra allenata da Thomas Tuchel sono stati necessari i tempi supplementari per aver ragione di un ottimo Palmeiras. Allo Stadio "Mohammed bin Zayedsi" di Abu Dhabi, londinesi in vantaggio al 55’ con la marcatura firmata dall'ex Inter Romelu Lukaku (sua 2.a personale nella competizione). Al 64’ su calcio di rigore Veiga pareggia i conti per i brasiliani. Si va dunque ai tempi supplementari, dove Havertz, anche lui su penalty (assegnato dopo consulto al VAR per tocco di mano del difensore del Palmeiras, Luan Garcia), porta definitivamente in vantaggio gli inglesi al 117', score sufficiente per portare a casa la prima ex Coppa Intercontinentale (denominazione mai riconosciuta dalla Fifa) nella loro storia (nel 2012 persero la finale contro il Corinthians). Nel finale, da segnalare il cartellino rosso rimediato da Luan del Palmeiras, che ha così definitivamente incanalato verso il Tamigi e Stamford Brigde l'ambito trofeo. Qui di seguito tabellino e Albo d'Oro della manifestazione:

CHELSEA-PALMEIRAS 2-1 d.t.s.

MARCATORI: 54' Lukaku (C), 64' Veiga (P); 117' Havertz (C).

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, N'Golo Kanté, Kovacic (91' Ziyech), Hudson-Odoi (76' Saul Niguez); Mount (31' Pulisic), Lukaku (76' Werner), Havertz. All.: Tuchel.

PALMEIRAS (5-4-1): Weverton; Scarpa, Piquerez, Gomez, Luan Garcia, Rocha; Dudu (103' Navarro), Ze Rafael (60' Jailson), Danilo, Rony (77' Wesley); Veiga (78' E. Atuesta). All.: Abel Ferreira.



Albo d’Oro

Real Madrid 4 (2014, 2016, 2017, 2018)

Barcellona 3 (2009, 2011, 2015)

Corinthians 2 (2000, 2012)

Bayern Monaco 2 (2013, 2020)

San Paolo 1 (2005)

Internacional 1 (2006)

Milan 1 (2007)

Manchester United 1 (2008)

Inter 1 (2010)

Liverpool 1 (2019)

Chelsea 1 (2022)