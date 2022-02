Chicca Isola, bronzo nella gara a squadre di Barcellona

Ancora una medaglia per Federica Isola. La spadista vercellese, tornata in pedana dopo aver sconfitto il Covid che non le aveva permesso di partecipare alla tappa di Coppa del Mondo di Doha, si riscatta alla prima occasione avuta e ottiene la medaglia di bronzo a squadre a Barcellona, nel terzo appuntamento della competizione.

Chicca, con le compagne Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Roberta Marzani, replica il risultato di Tallinn conquistato sul finire del 2021 e si aggiudica il terzo gradino del podio. Battuta nella finalina la Germania 42-37, dopo che le azzurre avevano ceduto in semifinale contro la Francia (42-35) che poi si è aggiudicata la vittoria finale a discapito della Russia. Nei turni precedenti le italiane del commissario tecnico Dario Chiadò avevano sconfitto prima l'Argentina (36-28) e poi gli Stati Uniti nei quarti di finale (30-29)