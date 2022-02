La Pro paga la legge della capolista: il Sudtirol vince 1-0

La Pro cede alla legge della capolista. Il Sudtirol vince con l’ormai classico 1-0 e supera un altro scoglio verso il percorso che molto probabilmente lo porterà in Serie B.

Vittoria meritata quella dei biancorossi che hanno trovato il gol a venti minuti dalla fine con un bel tiro al volo di Rover che non ha lasciato scampo a Rizzo. Già precedentemente comunque la capolista aveva sfiorato il gol del vantaggio mentre la Pro è stata praticamente inoffensiva rendendo il pomeriggio di Poluzzi relativamente tranquillo.

Lerda ha optato di non dare punti di riferimento davanti non schierando una vera e propria prima punta affidandosi al tandem Panico-Della Morte. Solo nella ripresa è entrato Comi per dare più peso alla fase offensiva.

Certamente uscire con dei punti dal campo della prima in classifica era un’impresa ardua, tanto che i bolzanini hanno vinto 11 delle 13 partite disputate davanti al proprio pubblico: la difesa di Javorcic ha dimostrato ancora una volta tutta la sua solidità, anche se i bianchi non hanno fatto molto per impensierirla. Ecco, forse, un pizzico di sfrontatezza in più da parte della squadra di Lerda avrebbe potuto portare ad un altro epilogo.

La Pro con questo ko scivola al nono posto scavalcata da Juventus U23, Lecco e Piacenza, tutte vittoriose. Non c’è però tempo per piangersi addosso perché già mercoledì si scende in campo contro la Feralpisalò terza in classifica: altro impegno difficile per le bianche casacche