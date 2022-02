Gioia Virtus, pari per il Borgo

Esulta la Virtus Vercelli in Prima Categoria che batte la capolista Valle Cervo Andorno e accorcia la classifica. Vittorie anche per Cigliano, Gattinara, Pro Palazzolo e Pro Roasio, per un filotto tutto vittorioso delle vercellesi in Prima. Male invece nelle altre categorie.

In Eccellenza nella quarta di ritorno il Borgovercelli pareggia in casa per 1-1 con il Settimo, rete di Kambo, mentre la Lg Trino viene sconfitta sul proprio campo dal Città di Baveno per 2-0 e l’Alicese Orizzonti viene battuta 2-0 a Settimo Torinese dalla Pro Eureka. Classifica deficitaria per le tre vercellesi: Borgovercelli ultimo con la Dufour Varallo, Lg Trino e Alicese Orizzonti in zona playout.

Doppia sconfitta anche in Promozione nell’ultima giornata d’andata: il Santhià perde 4-0 sul campo del Bulè Bellinzago, il Bianzè esce sconfitto per 2-1, rete di Toffolini, dalla trasferta contro il Città di Cossato. Il Santhià è penultimo con il Sizzano, il Bianzè è sesto.

Vercellesi incontenibili in Prima Categoria nell’ultima d’andata: la Virtus Vercelli batte 2-0 la capolista Valle Cervo Andorno con reti di Napolitano e Petasecca; il Cigliano vince per 1-0 sul campo de La Vischese con rete di Patrono; il Gattinara espugna Ponderano per 2-1 con reti di Zoccheddu e El Azhari; la Pro Palazzolo vince 2-1 in casa contro la Strambinese con reti di Asprella e Di Martino; la Pro Roasio vince sul proprio campo per 2-1 contro la Serravallese con reti di Rimi e Stefanuto. In vetta al girone B è passata al comando la Junior Pontestura con 30 punti, seconda la Valle Cervo Andorno con 29, terza la Virtus Vercelli con 28, quarto il Ceversama con 27. Il Gattinara entra in zona playoff, il Cigliano e la Pro Palazzolo risalgono verso metà classifica, la Pro Roasio si porta a un punto dal terz’ultimo posto.

Male le tre vercellesi di Seconda Categoria nella prima di ritorno: nel girone A il Lozzolo è stato sconfitto a Crodo per 3-0, nel girone B il River Sesia è stato battuto per 1-0 la Pollone in trasferta, nel girone C il Livorno Ferraris ha perso 1-3 in casa contro lo Sciolze, a segno Anania. Il Lozzolo resta penultimo col Maggiora, il River Sesia e il Livorno Ferraris sono a metà classifica.

In Terza Categoria si sono giocati due recuperi: per il campionato quello tra Accademia Soccer Biella e Lenta 2011 terminato 2-2 a Benna, con reti di Fanetti e Albertano; per la Coppa Piemonte Valle d’Aosta a Vercelli è finita 1-1 tra Academy Pro Vercelli, a segno con Diakam, e Tricerrese Andrea Bodo, in gol con Borgognoni.