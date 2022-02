Provare a giocare: l'unico modo per incepparli

A numeri l’impegno è proibitivo. Il Sudtirol è una macchina da guerra che non mostra segni di cedimento e, soprattutto, non concede il minimo regalo ai propri avversari. Sta dominando il girone più ancora di quanto possano dire i numeri: se il +8 dal Padova sembra un buon indizio, va anche sottolineato come la squadra di Pavanel stia comunque “viaggiando”, ma il vantaggio non solo non diminuisce, ma aumenta al minimo errore. Il modo di difendere dei bolzanini sembra quasi “spietato” visti i soli sei gol subiti in 24 partite. E allora cosa deve fare la Pro Vercelli? Innanzitutto non avere paura, perché oggettivamente, non c’è molto da perdere contro una squadra così organizzata e in forma. Improntare una partita difensiva, inoltre, potrebbe non essere una buona idea proprio perché la capolista non commette praticamente mai errori e poi, davanti, in un modo o in un altro il gol lo trova. E allora si può anche tentare di giocarsela a viso aperto, anche perché le dirette concorrenti non corrono più di tanto…