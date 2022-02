"La laurea è la priorità ma continuo ad allenarmi sei giorni a settimana"

La laurea in Scienze Motorie in primis, senza comunque tralasciare l’attività sportiva. La trinese Letizia Tiso, classe 2000, ha esordito domenica scorsa sui 60 metri a Saronno ma non disputerà la stagione indoor per dare più spazio allo studio.

"La mia laurea in Scienze Motorie è prevista per agosto, poi avrò ancora due anni di magistrale, sempre in scienze motorie per la parte riabilitativa. Vorrei lavorare in futuro soprattutto in centri per anziani, persone in sovrappeso, con chi ha problemi diabetici, e volendo anche per il recupero dagli infortuni per gli atleti".

L'atletica leggera

"Sono all’ultimo anno nella categoria Promesse e sono sempre alla Bracco Milano. Cercherò di tornare ai miei livelli, mi sto allenando e vorrei riuscire a tornare a correre sui tempi che facevo prima degli infortuni. Sempre sui 400 metri. In questa annata non mi pongo obiettivi particolari, purtroppo sono sempre in ripresa dagli infortuni. Dal 2019 ho avuto a che fare con una serie infinita di problemi fisici, partendo dalla microfrattura al piede, poi una distorsione del crociato, altri problemi muscolari e un altro infortunio al piede. A forza di prendere porte in faccia, inteso come infortuni, diventa dura tornare ai proprio livelli, ma ci proverò".

Il 2021

"Ho ripreso a correre con più costanza sui 400 metri dopo quasi tre stagioni ferma. Non avevo grosse aspettative, non ti puoi inventare nulla dopo tanti infortuni, ma ero già contenta di aver ripreso. C’è stata comunque la soddisfazione del titolo italiano con la staffetta 4x400 metri".

Gli studi

"L’università mi sta dando grandi soddisfazioni, visti i miei voti potrei laurearmi a pieni voti e punto a farlo. Comunque mi sto anche allenando, sei giorni a settimana. Non credo di gareggiare alle indoor, invece se dovessi mai ottenere il minimo per gli Italiani outdoor sarò pronta ad andarci. Sempre privilegiando lo studio, perché non c’è solo l’atletica che resta comunque la mia grande passione e la mia valvola di sfogo".