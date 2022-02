Domenica c'è la Carnival Green

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la tappa del #GolfPassion CMF Next Winter Tour 2022 (18 buche, Stableford, 2 categorie) valida anche come terza prova del Trofeo Invernale. Al via una settantina di partecipanti.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià punti 34, 1° netto Patrizio Ubezio Cavaglià 38, 2° Netto Daniele Tonso Cavaglià 38. 2a categoria: 1° netto Giuseppe Melone Des Iles Borromees 43, 2° netto Silvia Malinverni Cavaglià 41.



Programma weekend: domenica la Carnival Green

Il programma mensile al Gc Cavaglià proseguirà con un paio di prime assolute. Domenica si giocherà infatti la Carnival Green louisiana a 4 in costume con apericena a seguire (iscrizioni: soci 20€, esterni 60€, apericena 15€). Durante la giornata bugie per tutti e degustazione vini del Fortedo della Luja. Domenica 20 febbraio sarà invece la volta del“Derby Juve vs Toro by Golf Sì” (18 buche Stableford - iscrizioni: soci 20€, esterni 70€), sfida sul campo da golf tra golfisti/tifosi aperta a tutti.

Info e iscrizioni 0161/966771 - [email protected]