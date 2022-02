Bagnis chiude 11º la sua prima Olimpiade

Ha confermato l’undicesimo posto finale alla sua prima esperienza olimpica il tricerrese Amedeo Bagnis nello skeleton. A Yanqing, alle Olimpiadi invernali in Cina, Bagnis ha chiuso col tempo totale di 4 minuti 4 secondi e 8 centesimi.

Nella prima discesa il tricerrese in forza al Gruppo Sportivo Esercito aveva chiuso in un minuto 1 secondo e 5 centesimi, nella seconda in un minuto 1 secondo e 19 centesimi, la terza in un minuto e 83 centesimi, la quarto in un minuto 1 secondo e 1 centesimo.

Si è laureato campione olimpico il tedesco Christopher Grotheer, secondo il connazionale Axel Jungk, terzo il cinese Wengang Yan, quarto il russo Alexander Tretiakov, quinto il cinese Zheng Yin, sesto il russo Evgeniy Rukosuev, settimo il lettone Martins Dukurs, ottavo il tedesco Alexander Gassner, nono il lettone Tomass Dukurs, decimo il sudcoreano Seunggi Yung e undicesimo Amedeo Bagnis. L’altro azzurro, Mattia Gaspari, ha chiuso al quattordicesimo posto.

Bagnis, nel mondo dello skeleton da poco più di tre anni, può essere soddisfatto della sua prima esperienza olimpica ed ora può pensare al prossimo appuntamento con le Olimpiadi italiane di Milano – Cortina 2026.

Intanto questa notte si sono disputate le prime due manche dello skeleton femminile e la pontesturese Valentina Margaglio purtroppo è solo sedicesima con un ritardo di un secondo e 54 centesimi dal primo posto e un secondo e 31 centesimi dalla zona podio.

Dopo le prime due discese domanda l’australiana Jaclyn Narracott, seconda la tedesca Hannah Neise, terza l’altra tedesca Tina Hermann, quarta la cinese Dan Zhao, quinta la tedesca Jacqueline Loelling, sesta l’olandese Kimberley Bos, settima la ceca Anna Fernstaedt, ottava la statunitense Katie Uhlaender, nona la canadese Mirela Rahneva, decima la cinese Yuxi Li.

Domani, sabato 12 febbraio, Valentina Margaglio torna in gara con la terza manche alle 13,20 e la quarta alle 14,55, per provare a recuperare posizioni.