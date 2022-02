Hockey femminile: per quest'anno l'avventura è finita

E' finita la stagione della Pro Vercelli Hockey femminile. La squadra bianconera è stata esclusa dal campionato dopo aver chiesto il rinvio di due partite; come da normativa, la Federazione ha quindi estromesso il club dal torneo. Una situazione venutasi a creare a causa delle numerose assenze tra le giocatrici. "I rinvii erano stati richiesti per mancanza di giocatrici da schierare in pista causa tre seri infortuni, diversi problemi legati alla pandemia e diversi casi umani legati ai familiari di alcune atlete - ha spiegato la dirigenza - Rimanendo a disposizione solo una o due atlete su dieci, era d'obbligo chiedere il rinvio di due gare che hanno poi portato all'esclusione. La tristezza nel comunicare tutto questo è grande, ma la Pro Vercelli Hockey femminile non finirà certamente oggi".