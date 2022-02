Libertas Ginnastica: le squadre di serie A2 maschile e B femminile

La Libertas Ginnastica Vercelli ha presentato la rosa che disputerà il campionato di serie A2 maschile e quello di serie B femminile: la stagione agonistica 2022 prenderà il via la prossima settimana ad Ancona. Le altre prove si terranno a marzo a Torino e ad aprile a Napoli.

Un inizio segnato dalla situazione difficile generata dalla pandemia: “Ci ha condizionato molto – ha spiegato il tecnico della serie A2 maschile Andrea Sacchi – Chi non si è potuto allenare prima, ora, in pochi giorni sta dando il meglio per arrivare il più preparato possibile alla competizione e c'è stato inoltre qualche infortunio. Nonostante tutte le difficoltà cerchiamo di dare tutto, consapevoli che anche le altre società sono in questa situazione”.

La gestione, infatti, non è semplice “sotto ogni fronte – ha evidenziato il presidente della Libertas Luca Casalino – ma dopo 20 anni siamo ancora in A. Quest’anno qualche società, invece, ha rinunciato”. Sono stati rivoluzionati i progetti: “Lo abbiamo fatto in cinque giorni – ha raccontato il tecnico della serie A2 maschile Alberto Fornera – riprendendo e riformulando ogni esercizio. Stiamo cercando di mettere in campo tutte le risorse possibili per far fronte alle difficoltà tecniche e sanitarie”.

La rosa della serie A2 maschile è composta da Riccardo Barbiero, Marco Barchi, Andrea Florio, Andrea Gaddi, Luca Giglio, Davide Mattoli e Tiziano Perni (prestito da Ginnastica Civitavecchia).

Qualche problema anche per la serie B femminile: “Tra quarantene e infortuni dell’ultimo minuto – ha detto Federica Gatti, tecnico della serie B femminile – speriamo di poter partecipare nel miglior modo possibile”. Ogni squadra ha i suoi problemi: “Noi daremo il 100% - ha detto Enrico Pozzo, tecnico della serie B femminile - Siamo partiti con un piano A, ne abbiamo elaborati uno B e uno C e probabilmente arriveremo alla E. Le ragazze stanno lavorando alla grande e dando il massimo”.

Le ginnaste che compongono la rosa della serie B sono Elisa Tonna, Aurora Di Simone, Greta Rabini, Giulia Perotti, Thelma Lapalombella, Agnese Vella, Artemisia Iorfino (prestito da Pietro Micca Ginnastica Biella), Margherita Casalino, Marica Chiri e Michela Fasolato.