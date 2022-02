Domenica decisamente amara per le vercellesi

Giornata amara per le formazioni vercellesi nei campionati regionali, tutte sconfitte, meno il Lozzolo che ha pareggiato in trasferta.



In Eccellenza si è disputata la terza giornata di ritorno. L’Alicese Orizzonti ha osservato il turno di riposo, mentre la LG Trino ha fatto visita all’Accademia Borgomanero ed è stata sconfitta per 3-0: a segno per i novaresi Sogno al 45’, Giordani al 58’ e Samina al 71’. Sconfitto anche il Borgovercelli che in casa del Città di Baveno è stato battuto per 1-0 con rete di Marchionini all’84’.



Quella di oggi è stata anche una giornata di recuperi. In Promozione il Santhià è stato sconfitto in casa per 4-1 dal Valduggia: a segno Mercandino. In Prima Categoria la Pro Roasio ha ceduto 4-1 ad Andorno Micca contro la Valle Cervo, in rete Stefanuto. In Seconda Categoria pareggio del Lozzolo per 1-1 in casa dell’Armeno, gol di Lorenzo Botto.