"Soddisfatto, dovevamo cancellare la prova opaca di martedì"

"Dovevamo cancellare la prova opaca di martedì e sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Non era una partita facile e l'abbiamo interpretata bene sfiorando già il gol del vantaggio nel primo tempo che avremmo meritato. Abbiamo cercato di trovare un equilibrio e i ragazzi si stanno comportando molto bene, manteniamo la linea alta ma questo ce lo consente il lavoro di tutti i giocatori a partire dagli attaccanti". Contento mister Lerda al termine della partita vinta dalla sua Pro Vercelli vinta contro la Virtus Verona che l'ha riportata al sesto posto in classifica.

Poi una parola sulla scelta di far partire Comi dalla panchina: "Comi sta bene, ma non è ancora al top della condizione. Dobbiamo gestire il suo minutaggio perchè nelle scorse settimane non si è allenato con continuità. Il calcio è cambiato e le sostituzioni sono determinanti quindi ogni giocatore può essere utile in ogni situazione".

"Siamo soddisfatti di questa vittoria - spiega Matteo Della Morte - Avevano di fronte una buona squadra, ma avremmo meritato il vantaggio già nel primo tempo. Ovviamente sono contento anche per il gol e lo dedico ai miei compagni perchè ogni settimana ci alleniamo forte e vogliamo raccogliere quando seminiamo".