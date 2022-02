La Pro soffre nel finale ma vince e ritorna al sesto posto

Una vittoria sofferta quanto pesante quella della Pro Vercelli contro la Virtus Verona. Dopo due pareggi consecutivi tornano quindi i tre punti per i leoni e sono fondamentali: sfruttando gli stop di Lecco e Juventus U23, risalgono al sesto posto a solo un punto di distacco dalla Triestina, ko in casa contro la Pro Sesto.

A decidere il match un gol in apertura di ripresa da parte di Della Morte che dopo la Juventus U23 punisce anche i veronesi. Nel complesso la squadra di Lerda ha offerto una prestazione migliore nel primo tempo dove nei primi minuti, tenendo un buon ritmo, ha creato diverse occasioni con un palo di Panico, un tiro fuori di pochissimo di Della Morte e una doppia conclusione di Emmanuello. Con il passare dei minuti la Virtus Verona ha preso le misure e ha limitato maggiormente gli attacchi dei leoni che sono apparsi in qualche frangente troppo precipitosi. Il gol del vantaggio al 53' con Della Morte che vince un rimpallo al limite dell'area e, trovatosi a tu per tu con Giacomel lo fredda e va a festeggiare sotto la Curva Ovest.

Chi però si fosse aspettato una gara in discesa dopo il gol del vantaggio, si sarebbe dovuto ricredere da lì a poco: Priore spreca clamorosamente calciando alto davanti a Rizzo e poi Marchi, da poco entrato, colpisce la traversa su sviluppo di un'azione di calcio d'angolo. Il forcing veronese continua fino al termine ma la Pro, abbassando il suo baricentro, riesce a gestire senza ulteriori pericoli.

Adesso il trittico di fuoco per le bianche casacche: le due trasferte contro Sudtirol e Feralpisalò e poi la partita in casa contro il Renate. Questa prima parte di 2022 è comunque positiva: da cinque partite la Pro non subisce gol e il quinto posto, obiettivo della società, è nel mirino.