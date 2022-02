Tre gare a secco sono troppe, ora è tempo di osare

Una settimana fa abbiamo lodato la solidità della Pro Vercelli di Franco Lerda, che anche nelle successive due partite ha dimostrato, non subendo gol, di essere ben equilibrata. L’imbattibilità e i dieci punti conquistati da quando il nuovo allenatore siede sulla panchina delle bianche casacche, passano soprattutto da lì. E giustamente per cercare di invertire la rotta il mister ha deciso di intervenire prima sul reparto arretrato. Ora però c’è anche da sottolineare quanto la Pro fatichi a trovare la via del gol: nelle ultime quattro partite, infatti, i leoni sono andati a segno soltanto nel match vinto contro la Juventus U23, mentre negli altri tre sono rimasti a secco. E se si può accettare nelle trasferte di Lecco e Trento che hanno fruttato due buoni punti, tutt’altro che comprensibile è il fatto che questo accada contro l’ultima in classifica, peraltro creando occasioni con il contagocce. L’obiettivo è quello di risalire la china e per farlo bisogna vincere. E per vincere bisogna segnare, of course. Per questo, Pro, è ora di osare.