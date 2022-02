Il Velo Club riparte da Alassio

L’attività su strada del Velo Club Vercelli è ripartita in maniera ufficiale con la prima partecipazione della stagione 2022, domenica 23 gennaio alla Randonnee del Muretto di Alassio.

La manifestazione, di tipo cicloturistica non agonistica con partenza alla francese, organizzata dalla società Gruppo Sportivo Ponente Ligure e valida come prima tappa del circuito Nord-Ovest Challenge Rando, ha visto alla partenza, tra i 150 iscritti, il trio biellese del Velo Club composto da Vito Greco e Silvia Coda, esperti e specializzati sulle lunghe distanze, con Chiara Tosetti, neo tesserata per il sodalizio vercellese.

La partenza è avvenuta da Alassio alle ore 8.30 circa; il percorso, dislocato interamente lungo la via Aurelia, ha visto i “randonneur”, termine francese con cui vengono definiti i ciclisti amanti delle distanze lunghe (a volte anche varie centinaia di chilometri), percorrere tutta la costa di Ponente fino al confine con la Francia (oltre la città di Ventimiglia), con il suggestivo tratto dei capi (Berta Mimosa e Mele) teatro della Milano- Sanremo, rifare la stessa strada nel senso inverso continuando fino a Finalborgo per poi ritornare ad Alassio.

Sul percorso erano posti punti di controllo per verificare la corretta percorrenza dei partecipanti. In totale 200 km (196 per la precisione) pedalati sempre al sole e con temperature primaverili, con 1350 metri di dislivello, percorsi dai 3 compagni di squadra del Velo in 7 ore e 40 minuti, con una media superiore a 25,5 km/h.

Tra le tante tipologie di gare e manifestazioni ciclistiche che vedranno protagonisti gli atleti e le atlete del Velo Club Vercelli, sicuramente le randonee saranno una parte importante della stagione 2022, e questo esordio di Vito Silvia e Chiara ad Alassio ne è un chiaro sintomo. Complimenti ai 3 ciclisti: percorrere 200 chilometri in pieno inverno, quando ancora la preparazione non è giunta nella sua fase più acuta, non è impresa da poco. In particolare si segnala la performance di Chiara Tosetti che per la sua prima manifestazione pedalata con i colori del Velo, si è voluta cimentare per la prima volta sulla lunga distanza.