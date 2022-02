Cinquanta partecipanti al Trofeo Invernale by Pro shop Cavaglià 

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la la seconda tappa del Trofeo Invernale by Pro shop Cavaglià (18 buche, Stableford, 2 categorie. Al via una cinquantina di partecipanti.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià 36 punti, 1° Netto Stefano Arcadi Pinetina 39, 2° netto Max Hofer Castelconturbia punti 39, 3° netto Daniele Tonso Cavaglià 39. 2° Categoria: 1° Netto Giovanni Greppi Cavaglià 44, 2° Netto Riccardo Magni Cavaglià 44, 3° netto Silvia Malinverni Cavaglià 42.



Programma weekend: domenica #GolfPassion

Il mese di febbraio al Gc Cavaglià si aprirà domenica con la tappa del #GolfPassion CMF Next Winter Tour 2022 (18 buche, Stableford, 2 categorie - Iscrizioni: soci 20€, esterni 70€) dove sarà possibile testare i benefici della tecnologia CMF prenotandosi alla mail: [email protected] Questa gara sarà la terza delle 5 prove valide per il Trofeo Invernale by Pro shop Cavaglià (le altre si svolgeranno domenica 20 e 27 febbraio). In palio al 1°classificato del circuito un carrello Sun Mountain Pathfinder PX3. La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 3 score netti sulle 5 gare. Premi ai primi 3 classificati. Info e iscrizioni 0161/966771 - [email protected] . Il programma mensile proseguirà poi con un paio di novità: la Carnival Green del 13 febbraio (louisiana a 4 in costume con apericena a seguire) e il 20 febbraio "Derby Juve vs Toro by Golf Sì" (18 buche Stableford, 2 cat.).