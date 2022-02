Pro, un acquisto e una cessione ad un'ora dal gong

Un acquisto e una cessione. Così, molto probabilmente, si conclude il mercato invernale della Pro Vercelli. Come da tempo si attendeva è infatti arrivato il tanto desiderato centrocampista che andrà a sostituire Awua: si tratta di Bogdan Jocic, classe 2001, che arriva in prestito dal Verona. Jocic in questa prima parte di stagione ha giocato nel Metalac Gornji Milanovac, squadra di Serie A serba.

Lascia invece, anche a causa della conclusione positiva dell'operazione che ha portato Gelmi alle bianche casacche, Nicola Tintori. L'estremo difensore, che sta recuperando da un infortunio, va in prestito al Piacenza.