Pro, arriva l'attaccante Nepi che però viene girato in prestito al Lecco

Scambio effettuato tra Pro Vercelli e Fermana. Dalla società marchigiana arriva a Vercelli l'attaccante classe 2000 Alessio Nepi, mentre percorso inverso viene fatto dal centrocampista Alessandro Sangiorgi. Entrambe le operazioni sono a titolo definitivo. L'attaccante, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, però, non vestirà in questa stagione la bianca casacca ma verrà girato in prestito al Lecco.

Nepi nel campionato in corso ha segnato quattro gol in 16 partite giocate.