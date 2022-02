I Rices tornano alla vittoria: Ivrea ko 85-74

In serie C Silver i Rices tornano alla vittoria battendo l'Ivrea 85-74; vercellesi sempre in vantaggio con 9 punti di margine all'intervallo. Qualche affanno solo nel finale, comunque brillantemente superato. In serie D il Cigliano, batte il CB Casale 70-54 al termine di una gara intensa condotta con autorità.