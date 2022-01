"Ai punti avremmo meritato qualcosa di più, ma sono soddisfatto"

"Mi spiace per il risultato perché ai punti sono convinto che meritassimo qualcosa in più noi, ma sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Mi interessava la prestazione e questa c'è stata. Adesso dobbiamo subito guardare avanti perchè tra tre giorni c'è un altro impegno e dobbiamo recuperare le energie". Contento mister Franco Lerda al termine della partita che ha visto la sua Pro Vercelli impattare per 0-0 sul campo del Trento.

"Sicuramente nell'occasione del doppio palo un po' di fortuna in più non guastava - prosegue Lerda - Altre situazioni invece le abbiamo gestite un po' male nell'ultimo passaggio, con un paio di cross sbagliati. Dobbiamo migliorare sotto questi aspetti ma sono soddisfatto dei miglioramenti che sto vedendo". Poi il mister fa il punto sugli infortunati: "Masi ha avuto un fastidio all'adduttore, ma mi ha rassicurato che non dovrebbe essere nulla di grave. Valentini ha avuto un riacutizzarsi di un problema muscolare che aveva avuto un po' di tempo fa: anche la sua situazione sarà da valutare".

"Sapevamo che venire su questo tipo di campo non è mai facile - spiega Simone Emmanuello - Abbiamo fatto una buona partita e il pareggio credo sia giusto. Nel primo tempo abbiamo avuto buone occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle al massimo. Abbiamo comunque offerto una prestazione di carattere, ora l'obiettivo è quello di recuperare al massimo le energie per il prossimo impegno".