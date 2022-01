Il quinto posto è più alla portata con questa solidità

Miglior modo non poteva esserci per ripresentarsi davanti al proprio pubblico. La prestazione offerta dalla Pro Vercelli al “Piola” contro la Juventus è stata decisamente convincente per gioco, solidità e maturità. La partenza a razzo che ha portato i bianchi sul doppio vantaggio ha poi consentito di gestire al meglio i restanti 80 e più minuti contro una squadra che fa della qualità la sua arma migliore. La vittoria che mancava in casa da fine ottobre (2-1 contro la Giana, unico match in cui le bianche casacche avevano segnato più di una rete davanti al proprio pubblico) garantisce quel senso di fiducia di cui tutto l’ambiente aveva bisogno. Sicuramente Lerda ha portato praticità e compattezza: nelle quattro partite finora disputate con il nuovo mister uno solo è stato il gol subito. E la classifica torna ad essere un po’ più sorridente: il quinto posto, obiettivo dichiarato dalla società, occupato dalla Triestina, dista solo cinque punti. Una posizione che solo 15 giorni fa sembrava irraggiungibile, ma il calcio, si sa, cambia in poco tempo.