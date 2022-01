Al via lo Swing Winter Tour 

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la tappa del #GolfPassion CMF Next Winter Tour 2022 (18 buche, Stableford, 2 categorie - Iscrizioni: soci 20€, esterni 70€) valida anche come prima prova del Trofeo Invernale. Al via una settantina di partecipanti.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Max Hofer Castelconturbia punti 29, 1° Netto Daniele Tonso Cavaglià 36, 2° Netto Lorenzo Vada Crema 35. 2° Categoria: 1° Netto Alberto Caneparo Cavaglià 44, 2° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 42.



Programma weekend: prosegue il Trofeo Invernale

Giovedì fa l'esordio al Golf Club Cavaglià lo Swing Winter Tour (18 buche, Stableford, 2 categorie - Iscrizioni: soci 20€, esterni 50€). Domenica si giocherà la seconda tappa del Trofeo Invernale by Pro shop Cavaglià (18 buche, Stableford, 2 categorie - Iscrizioni: soci 20€, esterni 70€). Ricordiamo che le altre gare valide per il Trofeo si svolgeranno domenica 6-20-27 febbraio. In palio al 1°classificato del circuito un carrello Sun Mountain Pathfinder PX3. La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 3 score netti sulle 5 gare.