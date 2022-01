Eccellenza: vince la Lg Trino, pari per l'Alicese Orizzonti

Parte con una vittoria il 2022 della LG Trino, pareggio invece per l'Alicese Orizzonti. Si è giocata oggi la prima giornata del girone di ritorno del girone A di Eccellenza.

La LG Trino di mister Andrea Caricato ha espugnato il campo della Dufour Varallo per 3-0 con reti di Gambino al 9', di Daidola al 17' e di Gambino su rigore al 93'. Tre punti pesanti per i trinesi.

Pareggio a reti inviolate, 0-0, in casa per l'Alicese Orizzonti di mister Marco Mellano contro l'Oleggio.

Non ha giocato invece il Borgovercelli di mister Gregory Moretto in casa della Fulgor Ronco Valdengo con i borghini alle prese con tanti casi positivi al Covid-19. Per lo stesso motivo è stata rinviata anche Settimo-Aygreville.