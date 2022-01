Lerda: “Domani avrò finalmente tutti a disposizione”

Due impegni in pochi giorni per la Pro Vercelli. Archiviata la pratica Lecco, gli uomini di mister Lerda affrontano la difficile trasferta contro la Juventus Under 23. “La squadra sta bene, abbiamo recuperato nel migliore dei modi – ha detto l’allenatore - Siamo concentrati, abbiamo fatto due o tre giorni con la testa giusta. I bianconeri Sono una squadra con moltissimi giocatori di qualità. Non sarà facile ma nessuna gara lo è”.

Per la prima volta tutto l’organico sarà al completo: “Avrò tutti a disposizione..Belardinelli è pronto dal punto medico, dal punto di vista organico anche. Chiaramente gli manca l’intensità della gara, un po’ il lavoro con la palla. Macchioni è già rientrato da giorni, non l’ho mai potuto avere con continuità quindi è un ragazzo che vuole mettersi alla pari ma è ancora un po’ indietro”.

Ritornando alla gara di domani, l’allenatore dei leoni ha le idee ben chiare su cosa vuole vedere in campo: “Domani sarà difficile, i ritmi dipenderanno anche da noi, vorremmo imporli e non subirli. Loro sono ragazzi che vengono selezionati di prospettiva, hanno una buonissima dote atletica. Dobbiamo rispettare tutti ma dobbiamo anche essere consapevoli di noi stessi, della nostra forza mentale e fare leva sulle nostre capacità che non sono poche. Non vogliamo regalare, se gli avversari devono ottenere qualcosa dev’essere per merito loro”.

Infine, una parola sui nuovi arrivati: “Dobbiamo accelerare il lavoro in modo che siano pronti al più presto”.