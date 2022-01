Quattro partite per fare un primo bilancio

Le nove partite in 35 giorni non devono spaventare: la Pro ha una buona profondità di rosa e in quest’ultima settimana di mercato il gruppo potrebbe vedere l’arrivo di altre pedine importanti. Gli impegni ravvicinati e complessi saranno molti, ma ci sarà sicuramente spazio per tutti. Per questo c’è da andare per step, pensare di partita in partita oppure di dividere gli impegni in due blocchi. Se così si facesse nei primi quattro match, che si giocheranno nelle prime due settimane, tre avversarie su quattro saranno delle dirette concorrenti (Juventus U23, Trento e Virtus Verona) mentre una è più che abbordabile (la Pro Sesto penultima). Inoltre tre gare su quattro (Juventus U23, Pro Sesto e Virtus Verona) la Pro le giocherà in casa: non che il Piola sia stato un grande fortino finora, ma di certo questa tendenza sarà da invertire se si vuole puntare in alto. Insomma dopo queste quattro partite si potrà fare un primo bilancio.