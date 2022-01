Pro, Silenzi ceduto alla Vis Pesaro

Altra cessione per la Pro Vercelli. Come già si vociferava da qualche giorno, e pur essendo entrato nella partita contro il Lecco, l'attaccante Christian Silenzi era sul piede di partenza. Oggi è arrivata l'ufficialità del suo trasferimento, a titolo definitivo, alla Vis Pesaro, squadra di Serie C che milita nel Girone B. A confermarlo è stata la Pro Vercelli con un comunicato sul suo sito ufficiale.

Silenzi aveva trovato poco spazio finora sia con mister Scienza che poi con Lerda, anche se nel finale della sua esperienza con la maglia delle bianche casacche aveva avuto a che fare con un infortunio. L'attaccante classe 1997 aveva collezionato solamente 8 presenze e 85 minuti totali in campionato, segnando un gol contro la Triestina. L'arrivo di Panico ha poi chiuso a lui ulteriormente le porte.