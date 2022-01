Pro, altre due cessioni: Erradi alla Juve Stabia, Carosso alla Vibonese

Dopo Theo Awua prosegue il percorso di snellimento della rosa in casa Pro Vercelli. Due, infatti, le cessioni ufficializzate: si tratta del centrocampista Bilal Erradi e del difensore Alessandro Carosso.

Erradi si è trasferito a titolo definitivo alla Juve Stabia nell'ambito dell'operazione che ha portato a Vercelli l'attaccante Giuseppe Panico, che già dalla prossima partita di domenica contro la Juventus U23 sarà a disposizione di mister Lerda.

Carosso, invece, è passato, in prestito, alla Vibonese. Utilizzato molto poco specialmente da Scienza in questa prima parte di campionato, il giocatore ha accettato di cercare un'opzione diversa per questo girone di ritorno, sperando di trovare più minutaggio. Eventualità che si attende anche la società che vuole valorizzare il giovane difensore e consentire di proseguire il suo percorso di crescita. Per questo, per lui, si tratta di un passaggio in Calabria solamente fino a giugno.