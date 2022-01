Pro Vercelli, ufficiale l'arrivo dell'attaccante Panico

Franco Lerda avrà a disposizione il suo nuovo attaccante. È Giuseppe Panico, ex Novara, in arrivo dalla Juve Stabia. L'ufficialità è stata data direttamente dalla Pro Vercelli sul proprio sito. "La Fc Pro Vercelli comunica di ave raggiunto l'accordo con la Juve Stabia per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell'attaccante Giuseppe Panico".

Classe 1997, Panico, è cresciuto nelle giovanili del Genoa con il quale ha esordito in Serie A nella stagione 2014/2015. L'attaccante ha anche vestito la maglia della Nazionale Under 20, conquistando il terzo posto ai Mondiali. Successivamente ha vestito le maglie di Cesena e Cittadella (con la quale ha segnato 8 reti in 51 presenze in campionato) in Serie B e Teramo e Novara in Serie C, prima di passare, quest'estate, alla squadra campana. A Castellammare Panico ha collezionato 20 presenze segnando un gol in questa prima parte di stagione.

Si tratta di un attaccante esterno che solitamente viene utilizzato sulla fascia sinistra e che quindi può essere un'opzione a Rolando e Della Morte nel 3-4-2-1 utilizzato finora da Lerda.