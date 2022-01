Lerda: "Stiamo bene, recuperati Comi e Valentini"

"Abbiamo perso Macchioni ma abbiamo recuperato alcuni giocatori che avevano problemi da tempo come Valentini, Comi e Silenzi. Siamo contenti perchè abbiamo smaltito anche le positività che erano state riscontrate: durante questa pausa natalizia ci siamo allenati bene, tenendo sempre alto il ritmo e svolgendo test specifici". Appare soddisfatto mister Franco Lerda nella conferenza in vista della partita di domani, mercoledì 19 gennaio, contro il Lecco.

I leoni torneranno quindi in campo a distanza di un mese dall'ultima apparizione, il pareggio interno contro il Mantova, ma il tecnico ha sensazioni positive: "Stiamo bene e siamo pronti per affrontare il girone di ritorno. Sappiamo che la seconda parte della stagione è completamente diversa dalla prima e lotteremo per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di posizionarsi il meglio possibile all'interno dei playoff. In ogni partita dovremo avere sempre lo stesso atteggiamento, rimanendo noi stessi, contro ogni tipo di avversario.

Il tempo ha consentito al mister di lavorare con la squadra. "Ho avuto la possibilità di conoscere meglio i ragazzi, lavorando con continuità. La prima partita dopo il lungo stop può sempre nascondere delle insidie, ma ci siamo concentrati su tutti gli aspetti".