Pro Vercelli, sanzioni post passaggio societario: la risposta del club

"La società F.C. Pro Vercelli 1892 precisa che il deferimento a cui si è addivenuti in seguito al primo passaggio di quote societario avvenuto nell’agosto 2020 e nel successivo febbraio 2021 è relativo ad inadempienze da parte degli Istituti Bancari che non hanno risposto nei termini prestabiliti dalla normativa. Ritenendoci tuttavia estranei alla responsabilità imputata abbiamo deciso di patteggiare non essendoci per questi casi punti di penalizzazione". Questa la posizione del club, espressa in un comunicato, dopo la sanzione comminata dalla Procura Federale in seguito al post passaggio societario avvenuto un anno e mezzo fa. Il patteggiamento ha portato ad una multa di 5.000 euro per la Pro Vercelli oltre che 3 mesi e mezzo di inibizione per il vicepresidente Anita Angiolini e all'amministratore delegato Paolo Pinciroli e a due mesi e mezzo al presidente Franco Smerieri.

La Procura contesta al club di via Massaua di "aver violato l'articolo 4 per aver depositato, alla Figc - Co.A.P.S., oltre il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 16/07/2021, la documentazione prevista con riferimento all’acquisto del 100% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., e, inoltre, per aver depositato una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria”. per la quale è stata rilevata la mancata conferma della legittima provenienza da Allianz Bank Bulgaria AD dell’attestazione bancaria stessa".

Ad Anita Angiolini, presidente del CdA e legale rappresentante, dal 06/08/2020 al 24/09/2020, e poi successivamente vicepresidente della società, a Paolo Pinciroli, amministratore delegato, e al presidente Franco Smerieri, viene contestato di aver "omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), tutta la documentazione, e, in particolare, che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Angiolini Anita, acquirente del 100% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. a seguito di atto notarile del 16/07/2020, una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria”.

Altra contestazione ad Anita Angiolini è quella di "aver omesso di vigilare, nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 24/02/2021, tutta la documentazione prevista con riferimento all’acquisto del 51% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. da parte della società MILVUS1 S.r.l. e detenute dalla sig.ra Angiolina Anita e, comunque, per non essersi attivata - in quanto vertice della società sportiva - affinché la società MILVUS1 S.r.l. e per essa il rappresentante legale sig. Pinciroli Paolo ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.".

A Paolo Pinciroli, in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società MILVUS1 S.r.l., acquirente del 51% delle quote sociali della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., viene contestata di "aver depositato alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. oltre il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 24/02/2021, la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019 con riferimento all’acquisto del 51% delle quote sociali del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. da parte della società MILVUS1 S.r.l. e detenute dalla sig.ra Angiolina Anita".

"Rimarchiamo in ogni caso, se mai ce ne fosse la necessità, che in questo anno e mezzo si sono affrontate moltissime difficoltà come tutti potranno immaginare ma, grazie agli attuali proprietari ed al loro amore per le bianche casacche, il loro sostegno economico ha permesso di onorare tutti gli impegni presi cercando allo stesso tempo di costruire una squadra competitiva", conclude la Pro Vercelli nel suo comunicato.