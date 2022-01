Pro Vercelli: Awua va al Crotone

Le voci si erano fatte sempre più insistenti negli ultimi giorni e ora è arrivata l'ufficialità: Theophilus Awua va al Crotone. Le bianche casacche lo hanno ceduto in prestito alla squadra calabrese allenato dall'ex mister delle bianche casacche Francesco Modesto che non ha mai nascosto l'apprezzamento per il giocatore.

A comunicarlo direttamente il club di via Massaua: "La Fc Pro Vercelli comunica di aver raggiunto l'accordo per la cessione a titolo temporaneo al Crotone Football Club delle prestazioni sportive di Theophilus Awua. Al giocatore vanno il ringraziamento per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale"