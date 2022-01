La Figc sospende i campionati giovanili fino al 30 gennaio

Sospesa tutta l’attività del Settore giovanile e scolastico della Figc fino al 30 gennaio. Il Presidente del Settore, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, per tutelare tutti i tesserati che svolgono la propria attività a livello nazionale e territoriale, in condivisione con il Presidente Federale, ha disposto la sospensione di queste attività.

Si tratta dei campionati e tornei agonistici di Settore giovanile e scolastico a carattere regionale, provinciale e territoriale la cui organizzazione è demandata ai Comitati Regionali e alle delegazioni della Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare di recupero programmate.

Sono sospesi tornei e attività di base organizzati dai Comitati Regionali e dalle delegazioni della Lega Nazionale Dilettanti, i campionati nazionali femminili Under 17 e Under 15, i tornei nazionali giovanili Under 13 Pro e Under 14 Pro, le attività organizzate direttamente dai Coordinamenti regionali del Settore giovanile e scolastico quali raduni di selezioni territoriali Under 15 femminili, attività nei centri federali territoriali, attività nelle aree di sviluppo territoriale, gli incontri di formazione e informazione in presenza, manifestazioni ed eventi pubblici.

Altre sospensioni riguardano i tornei organizzati da società, compresi quelli già autorizzati o in fase di autorizzazione, le gare amichevoli di Settore giovanile e scolastico organizzate dalle società, i raduni di selezione organizzati da società preventivamente autorizzate e gli open day organizzati dalle società.

Le attività di allenamento dei tesserati con le società di appartenenza sono consentite nel rispetto dei decreti governativi e dei protocolli vigenti. Tutte le attività di supporto e di formazione alle società direttamente svolte dal Settore giovanile e scolastico attraverso le proprie strutture centrali e periferiche continueranno in modalità da remoto tramite l’utilizzo delle piattaforme digitali dedicate