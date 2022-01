Slitta di una settimana il campionato di Eccellenza

Slitta di un’ulteriore settimana la ripresa del campionato di Eccellenza. Prevista per domenica 16 gennaio, con la prima giornata di ritorno, ieri il Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che l’Eccellenza ripartirà il 23 gennaio.

Nessuna variazione al momento per gli altri campionati dalla Promozione a scendere, con ripartenza al 30 gennaio. Sabato 22 e domenica 23 gennaio restano fissati i recuperi dei vari campionati come già programmato la scorsa settimana.

Nel comunicato ufficiale si legge che “a seguito delle considerazioni emerse nell’ambito dell’incontro avvenuto in data 5 gennaio tra i Presidenti dei Comitati Regionali ed il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Dilettanti nonché del nuovo protocollo elaborato in data odierna (7 gennaio) dalla Federazione Medico Sportiva Italiana circa il “Return To Play” per la ripresa dell’attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19 in attesa dell’approvazione da parte degli organismi governativi competenti, il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale è stato posto nelle condizioni di poter deliberare il differimento al 23 gennaio della prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza”.