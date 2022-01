Serie C, salta la terza giornata: verrà recuperata il 23 febbraio

Era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità della Lega. La terza giornata di ritorno di Serie C, in programma per domenica 16 gennaio, è stata rinviata al 23 febbraio. Ancora troppo incerta la situazione, secondo il presidente Francesco Ghirelli, sull'aumento dei casi Covid che hanno colpito diverse società. Il campionato dovrebbe ripartire quindi dalla domenica successiva, quella del 23 gennaio, quando la Pro Vercelli ospiterà la Juventus U23. Va ricordato che già la seconda giornata, in programma per domenica 9 gennaio, era stata posticipata al 2 febbraio per le stesse motivazioni.

Rinvio di sette giorni anche per quanto riguarda il recupero che la squadra di Franco Lerda aveva in programma mercoledì prossimo, 12 gennaio, a Lecco: il match, non disputatosi il 22 dicembre per alcuni casi di positività nella società lombarda, si giocherà mercoledì 19 gennaio.