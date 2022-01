Covid: slittano tutti i campionati dei dilettanti

La diffusione dei contagi da Covid-19 fa slittare tutti i campionati. Se si eccettua l’Eccellenza che ritarderà solo una settimana, tutti gli altri vengono spostati a fine mese.

In chiusura d’anno si sono riuniti tutti i presidenti dei Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per fare il punto della situazione ed uniformare il più possibile lo slittamento e la ripartenza dei campionati. Il 31 dicembre infine si è riunito il Consiglio direttivo del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta che ha fissato tutte le date della ripresa per i campionati regionali.

Innanzitutto sabato 22 e domenica 23 gennaio saranno utilizzati per i recuperi dei match ancora da disputare dalla Promozione a scendere.

L’Eccellenza slitta di una settimana e riparte dalla prima giornata di ritorno il 16 gennaio, mentre Promozione e Prima Categoria con l’ultima d’andata e Seconda Categoria con la prima di ritorno, ripartiranno addirittura il 30 gennaio.

Slittano a fine mese ovviamente anche i campionati regionali giovanili: il 29 e 30 gennaio si giocherà la prima di ritorno per Under 19, Under 18, Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14.

Il calcio femminile: la Coppa Italia tornerà in campo il 30 gennaio con l’andata dei quarti di finale, l’Under 15 nella stessa giornata con la quarta d’andata della seconda fase. Confermate le altre date: domenica 6 febbraio con la prima di ritorno per l’Eccellenza e l’Under 19, la terza di ritorno per l’Under 17.

Il Comitato regionale ha confermato anche le altre date già fissate: giovedì 6 gennaio si disputerà la finale della Coppa Italia di Eccellenza, il 15 e 16 gennaio la final four della Coppa Italia di calcio a cinque femminile.

I campionati di calcio a cinque come da programma riprenderanno con la prima di ritorno il 21 gennaio per la Serie C1, il 31 gennaio la Serie C2, il 7 febbraio per la Serie D, il 5 febbraio la Serie C femminile e l’Under 21 maschile, il 22 gennaio l’Under 17 con la quarta di ritorno, il 23 gennaio il girone B con la quarta di ritorno e il 30 gennaio il girone A con la terza di ritorno per l’Under 15. Slitta invece al termine del campionato la Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di calcio a cinque di Serie C2 e D.

Gli altri campionati giovanili a 11: prima di ritorno il 30 gennaiol’Under 15 seconde squadre, il 13 febbraio per l’Under 14 seconde squadre, il 6 febbraio i tornei Under 14 pro e Under 13 pro.

Le delegazioni provinciali di Vercelli e Biella devono invece ancora comunicare la ripresa per campionato e Coppa di Terza Categoria e dei campionati giovanili provinciali.