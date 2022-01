Pro, tre casi di positività nel gruppo squadra

Tre positività nel gruppo squadra. È questa la notizia comunicata direttamente dalla Pro Vercelli attraverso i suoi canali social nella giornata di oggi, sabato 1º gennaio. Questo il comunicato del club: "La Fc Pro Vercelli 1892 comunica che, nell'ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 svolti quest'oggi in occasione della ripresa degli allenamenti, sono stati riscontrati tre casi di positività all'interno del gruppo squadra. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore".

Non sono stati resi i noti dei tre componenti della squadra risultati positivi.