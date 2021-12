Il Covid ferma l’Engas

Rinviate le prossime due partite dell'Engas Hockey Vercelli nel campionato di Serie A1 di hockey su pista. La prima era originariamente prevista il 5 gennaio al PalaPregnolato con il Sarzana e sarà recuperata mercoledì 23 febbraio alle ore 20,45, mentre il match dell'8 gennaio a Correggio sarò disputato domenica 27 febbraio alle ore 18.

La decisione è stata comunicata dalla Fisr nella serata di giovedì 30 dicembre a seguito delle disposizioni emanate il giorno prima dalla stessa Federazione, susseguenti loro volta la riunione dei club per discutere di una possibile sospensione temporanea del torneo a causa del Covid. Riunione che aveva spaccato il fronte delle società, tra favorevoli alla ripresa immediata e contrari.

La partite di fatto saranno attenzionate di volta in volta, a seconda delle richieste avanzate dalle squadre in base ai possibili contagi tra gli atleti. Richiesta che l'HV ha presentato con tempi consoni per le prossime due sfide in programma e che è stata accettata dagli organi federali. L'Engas dovrebbe quindi tornare in pista il 15 gennaio a Forte dei Marmi.

La Coppa Italia è invece slittata da gennaio a marzo.