Va all'Alicese Orizzonti il derby contro il Borgovercelli

Un freddo mercoledì sera ha visto in campo due formazioni vercellesi per i recuperi di campionato.

In Eccellenza al “Vigino” il Borgovercelli di mister Gregory Moretto è stato superato dall’Alicese Orizzonti di Marco Mellano per 1-0: decisivo il gol di Fiorenza al 50’. Il secondo tempo è iniziato con 15 minuti di ritardo per la presenza della nebbia, ma alla fine il match è andato a termine, seppur con una visibilità non ottimale.

Ad inizio settimana Moretto si era dimesso da allenatore dei borghini ma il presidente Franco Sirianni ha respinto le dimissioni confermandogli la fiducia. Dimissioni anche per Roberto Gioia nella LG Trino, in questo caso accettate, e la società ha ufficialmente affidato la panchina d Andrea Caricato che così ritorna in biancoazzurro.

In Seconda Categoria il Livorno Ferraris, nel girone C, ha giocato in Valle d’Aosta contro il Valdigne Mont Blanc, 1-1 il finale con rete di Sibino. Il presidente livornese Rocco Cafarelli afferma: "Non è concepibile che il Comitato regionale della Figc programmi dei match di recupero in Valle d’Aosta alla sera in questo periodo. Il freddo era davvero intenso e sarebbe meglio ripensare la programmazione. Giocare in Valle d’Aosta mercoledì sera per me è stata una follia".

Nel girone A si doveva giocare Maggiora-Lozzolo ma il match è nuovamente saltato. Il motivo lo spiega mister Massimo Baldin: "Di comune accordo le due società non si sono presentate a causa di una positività al Covid-19 nel Maggiora registrata martedì sera. Al fine di evitare possibili focolai vista la situazione attuale della pandemia, abbiamo optato per questa soluzione. Vedremo cosa deciderà in merito la Federazione, ma la salute a nostro parere viene prima di tutto".