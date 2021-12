Ufficiale: rinviata Lecco-Pro Vercelli

Mancava solo l'ufficialità ed ora è arrivata anche quella: il match di domani tra Lecco e Pro Vercelli valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C è stato posticipato a data da destinarsi. Nella squadra lombarda, infatti, sono stati riscontrati diversi casi di positività al Covid che hanno fatto propendere alla Lega per il rinvio della gara.